La moda che unisce: San Marino alla Milano Fashion Week con la Scuola Mp Moda e la Fondazione Centro Anch'io

le interviste a Maria Pidalà, Stefania Toccaceli, Elena Gualandra, Debora De Mattia e Martina Carlini

"È stata un'esperienza bellissima - racconta Maria Pidalà, coordinatrice e insegnante MP Moda San Marino -perché i ragazzi tra di loro hanno collaborato nella realizzazione dei capi. Le ragazze della Fondazione sono state bravissime, hanno messo impegno in tutto. Addirittura siamo riusciti a far loro usare le macchine da cucire. Hanno lavorato all'uncinetto, creato anche i cartamodelli. La realizzazione dei capi è stata veramente fatta con armonia".

Creatività, sartoria e sperimentazione. I codici visivi dell'art nouveau, rivisitati in chiave innovativa e sostenibile, arrivano in sfilata. L'evento “New Liberty”, sabato 1 marzo all'Acquario Civico di Milano, registra il tutto esaurito. In passerella di fronte a professionisti, celebrità e giornalisti le creazioni, su misura, della scuola MP Moda di San Marino. Ma dietro le macchine da cucire, gli aghi e i fili, ci sono anche quattro ragazze della Fondazione Centro Anch'io onlus. Un'emozionante prima volta per tutti, patrocinata dalla Segreteria al Turismo, dal Comune di Milano e dalla Camera nazionale della moda italiana, che ha inserito l'evento nel calendario della Fashion Week.

"È la prima volta che la scuola riesce ad entrare in questo calendario - specifica la Pidalà - e molta gente è rimasta fuori perché le sale erano tutte occupate".

Ma l'avventura sarà solo la prima di tante: la scuola di moda sammarinese vuole replicare. La fondazione, esprimendo gratitudine per l'opportunità, accoglie volentieri la proposta.

"I ragazzi hanno bisogno di crescere e provare anche emozioni diverse - continua l'insegnante di Moda -. Non solo i miei allievi, ma anche i ragazzi della fondazione hanno bisogno di momenti forti per abbracciarsi al futuro".

"All'inizio pensavo che fosse difficile - confessa Stefania Toccaceli - ma poi, facendolo tutti i martedì, è diventato molto facile. Quanto ci abbiamo messo? Un bel po' perché abbiamo dovuto fare i polsini all'uncinetto, i fiori, cucire i vestiti".

"Mi sono divertita molto - racconta Elena Gualandra -. Era la prima volta che hai realizzavo dei vestiti".

"E' stato bello veder sfilare le modelle con i nostri vestiti - sottolinea Debora De Mattia -. È stata la prima volta per me a una sfilata di moda a Milano e sono stata orgogliosa di me stessa. Mi sono molto emozionata".

"Mi sono innamorata del vestito bianco che ho contribuito a realizzare - aggiunge Martina Carlini -. Il mio sogno è andare a Bologna e lavorare nella moda".

Nel video le interviste a Maria Pidalà (coordinatrice e insegnante MP Moda San Marino), Stefania Toccaceli, Elena Gualandra, Debora De Mattia e Martina Carlini