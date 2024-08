ANTICICLONE AFRICANO La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Afa anche sui Giochi di Parigi ma è in arrivo la pioggia A Rimini torna intanto la mucillagine

Dopo le piogge torrenziali dell'apertura, l'afa adesso accompagna i Giochi Olimpici di Parigi mettendo a dura prova la resa degli atleti. Un picco che però dovrebbe essere di breve durata con forti temporali in arrivo.

Ancora tante notti tropicali e tanti giorni 'infernali' con l'anticiclone africano anche sull'Italia: il caldo, anzi caldissimo, non dà tregua con punte fino a 38-40°C di giorno da Nord a Sud. Previsti altri tre giorni da bollino rosso a Bologna. Tuttavia – rincuorano gli esperti del meteo - nelle prossime ore inizieranno a soffiare venti tesi di Grecale, da Nord-Est, più freschi su gran parte della fascia adriatica e fino alla Calabria ionica.

Nel Mezzogiorno la siccità non risparmia neppure il miele italiano con gli alveari alla fame per la scarsità di fioriture e gli apicoltori – fa sapere la Coldiretti - costretti alle nutrizioni di soccorso per salvare le famiglie di api.

In Riviera, torna intanto a farsi vedere, in alcune zone, la mucillagine. Nel video le immagini riprese a Viserba, nella mattinata di oggi. Fenomeno provvisorio e assolutamente naturale – ricorda Daphne – è una sostanza prodotta dai fitoplancton in mare, sempre esistita e assolutamente non nociva per la salute", ma che continua a creare problemi ai pescatori impegnati a contenerla.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: