La mototerapia grande protagonista dell'evento promosso da Attiva-Mente

La mototerapia ha trasformato le due ruote in un potente messaggio di solidarietà ed a San Marino sono aperte le iscrizioni per prenotare le attività dedicate a questa disciplina, previste nel corso delle giornate di “Tuttavia… Che Spettacolo!”, l’evento speciale che si svolgerà durante i due weekend centrali del prossimo mese di settembre.

Con una Istanza d'Arengo Attiva-Mente, a pochi giorni dall'inizio dei Giochi Paralimpici di Tokyo2020, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di trovare soluzioni adeguate all'insegna dell'inclusione sportiva a livello agonistico. Chiede una più specifica disciplina normativa che tuteli appieno il diritto allo Sport agonistico per le persone con disabilità, perché in caso contrario- come successo ai Giochi di Rio 2016 ed a Tokyo 2020- ad essere penalizzati sono stati incolpevoli atleti sammarinesi con disabilità.

Nel video l'intervista a Gloria Valentini, di Attiva-Mente

