La Mototerapia sfreccia nei corridoi dell'Ospedale. Tante emozioni in sella per bambini con disabilità

Divertimento per tutti, nessuno escluso. Dai bambini con disabilità curati presso l'Iss ai medici stessi. Vanni Oddera, ideatore e promotore della Mototerapia, nell'ambito dell'evento "Tuttavia che spettacolo!" li ha fatti sfrecciare nei corridoi dell'Ospedale in sella a una moto elettrica. "E' più quello che loro danno a me che quello che do io a loro - racconta Oddera -. Dai alle persone l'opportunità di superare le loro paure e fare un passo in più. Ci sono delle evidenze scientifiche sulla sua efficacia terapeutica. L'ospedale si trasforma in circo e per i bambini è una cosa stupenda".

Nel video l'intervista a Vanni Oddera, ideatore della Mototerapia