INCLUSIONE La Mototerapia sfreccia nei corridoi dell'Ospedale. Tante emozioni in sella per bambini con disabilità

Divertimento per tutti, nessuno escluso. Dai bambini con disabilità curati presso l'Iss ai medici stessi. Vanni Oddera, ideatore e promotore della Mototerapia, nell'ambito dell'evento "Tuttavia che spettacolo!" li ha fatti sfrecciare nei corridoi dell'Ospedale in sella a una moto elettrica. "E' più quello che loro danno a me che quello che do io a loro - racconta Oddera -. Dai alle persone l'opportunità di superare le loro paure e fare un passo in più. Ci sono delle evidenze scientifiche sulla sua efficacia terapeutica. L'ospedale si trasforma in circo e per i bambini è una cosa stupenda".

Una giornata all'insegna dello sport aperto a tutti che è proseguito nel pomeriggio al Multieventi di Serravalle con “Un assist per la Pace e i Diritti”, ovvero una partita di basket in carrozzina tra personaggi noti e meno noti, con o senza disabilità: "Oggi è un giorno di festa - commenta il segretario per la Cultura Belluzzi -, per stare insieme ed entrare uno nelle scarpe dell'altro, conoscersi e divertirsi. Perché attraverso il divertimento si può crescere".



Nel video l'intervista a Vanni Oddera, ideatore della Mototerapia, e ad Andrea Belluzzi, segretario per la Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: