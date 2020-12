La neve imbianca i monti vicino a San Marino, previsto peggioramento dalla nottata

Immagini dal Centro Storico

Santo Stefano con una 'spruzzata' di neve sul Titano, mentre l'attenzione resta alta per il maltempo. Questa mattina gli abitanti di Città si sono svegliati con un po' di neve per le strade che si è poi sciolta nel corso delle ore. Imbiancati anche i monti del circondario. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta meteo per domani: previste temperature sotto lo zero su gran parte del territorio regionale. Si dovrebbe poi arrivare a un peggioramento a partire dalla sera, con precipitazioni nevose che, nel corso della notte, interesseranno soprattutto le pianure del Piacentino e del Parmense. Si attende quindi l'evoluzione della situazione anche per i territori come quello sammarinese e zone vicine.