METEO La neve imbianca la parte alta di San Marino. Spazzaneve in azione

Situazione neve sotto controllo e strade percorribili. E' questa la situazione neve al momento nella parte alta del territorio dove continua a cadere, ad intermittenza, qualche fiocco. Mezzi spazzaneve e spargisale al lavoro per lasciare le strade pulite e transitabili.

Le precipitazioni nevose sono previste in esaurimento nel corso della giornata per trasformarsi in pioggia dalla serata di oggi.

