La neve torna a scendere nella parte alta di San Marino, allerta gialla per lunedì 27 febbraio

Come previsto dai bollettini, complice l'abbassamento delle temperature dovuto a una massa d'aria fredda proveniente dai Balcani, la neve è tornata a scendere da metà giornata nelle zone più alte del territorio sammarinese. In Romagna l'attenzione, soprattutto in queste ore, è sui bacini i cui livelli potrebbero aumentare a causa delle precipitazioni. Al momento, a San Marino non si registrano particolari disagi, ma la Protezione Civile ha diffuso un'allerta di colore giallo per neve, vento e criticità idraulica per tutta la giornata di lunedì 27 febbraio. Rimarranno i venti forti, sia sulla costa che sui rilievi; fenomeni che si attenueranno nella seconda parte della giornata. Previste precipitazioni di debole-moderata entità prevalentemente in appennino e neve fino a 500 metri sul settore romagnolo.