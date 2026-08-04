INCLUSIONE La Notte dell'Unicità, San Marino si ferma per celebrare il valore delle persone Oltre 300 partecipanti alla prima edizione promossa dalla Cooperativa Sociale InVolo: premi a sportivi, associazioni e imprese che mettono la persona al centro, nel ricordo di Sebastiano Bastianelli.

Un invito a cambiare prospettiva: fermarsi e riconoscere il valore delle persone. Oltre trecento partecipanti hanno animato ieri sera, a Faetano, la prima edizione della Notte dell'Unicità, promossa dalla Cooperativa Sociale InVolo negli spazi di In-Perfetto. Una serata che ha riunito tante e diverse persone attorno a un'idea semplice: una comunità cresce quando sa valorizzare ciò che rende unica ogni persona. Presenti anche i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva.

Al centro della serata, il riconoscimento a chi traduce ogni giorno questi valori in azioni concrete. Premi agli allenatori e ai giovani calciatori della San Marino Academy, ma anche alle realtà sportive che utilizzano lo sport come strumento di inclusione e crescita, alle associazioni impegnate nel sociale e nella cultura e ad alcune aziende sammarinesi che hanno scelto di mettere le persone al centro del proprio modello organizzativo.

Tra i momenti più intensi, il ricordo di Sebastiano Bastianelli, psichiatra e docente che ha segnato la sanità e l’Università di San Marino, cui è stata dedicata questa prima edizione. Un omaggio che ha ricordato come il segno lasciato da una persona possa continuare a vivere nelle relazioni e nei valori che trasmette.

"Se anche una sola persona, tornando a casa, guarderà qualcuno con occhi diversi, allora avremo raggiunto il nostro obiettivo", ha detto il presidente della Cooperativa InVolo, Maurizio Ceccoli. La Notte dell'Unicità punta ora a diventare un appuntamento stabile nel calendario sammarinese, per continuare a raccontare un Paese che sceglie di mettere la persona, prima di tutto, al centro.

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