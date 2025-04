La Notte Rosa cambia data. Cecchetto: "Darà il via all'estate come faceva il Festivalbar" L'evento più atteso della Romagna festeggia i 20 anni rinnovandosi. Dal 20 al 22 Giugno tante sorprese e novità

Rimini alza il velo sulla Notte Rosa che si presenta profondamente rinnovata. “I suoi 20 anni coincidono con un grande cambiamento” - commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. “Viene anticipata a giugno, il 20, 21, 22, quindi diventa a tutti gli effetti una festa di inizio estate. L'idea è quella di lanciare l'estate proprio con questo grande evento che ormai è nel cuore di tanti italiani e che avrà numerose sorprese per chi vorrà venire a trascorrere quel weekend qui da noi in Riviera”. Cambiano anche visual, teaser, sito web. “Il passato non deve schiavizzarci ma essere un punto di riferimento per aiutarci a costruire un buon futuro” commenta Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna e in grado, come nessun altro, di inventare ed innovare. “A noi piace cercare di stupire le persone anno per anno. Quest'anno – afferma - abbiamo utilizzato insieme a Notte Rosa anche Hit's Summer, inteso come eccellenza e come Hit parade. Speriamo che la Notte Rosa diventi quello che era il Festivalbar anni fa, cioè che quando iniziava partiva l'estate. D'ora in poi quando partirà la Notte Rosa partirà l'estate”.

La nuova grafica ufficiale è rappresentata da un fenicottero rosa, simbolo di vitalità e leggerezza, di colore e vivacità, che incarna lo spirito estivo e libero della Romagna. Da abitante delle aree del Delta del Po a icona pop, pronta a invadere i social. La notte Rosa cambia pelle ma non lo spirito: continua a essere un grande evento collettivo e diffuso, aperto a ogni pubblico e capace di valorizzare le eccellenze del territorio, le sue “hits”, dalla musica alla cultura, dallo sport al wellness, dall’enogastronomia all’intrattenimento. Insomma, resta l'evento di sistema più grande e ambizioso. E Il claim “HIT’S SUMMER”racchiude tutta l’energia del nuovo corso.

Nel servizio le interviste a Jamil Sadegholvaad e Claudio Cecchetto

