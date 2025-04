La nuova casa dell'informazione: inaugurata la sede di Consulta e Autorità Garante

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato con delega all'Informazione), Francesco Bongarrà (Presidente Autorità Garante Informazione) e Roberto Chiesa (Presidente Consulta Informazione San Marino)

Un segno tangibile dell'importanza dell'informazione a San Marino: così il Segretario di Stato Federico Pedini Amati inaugura la nuova sede della Consulta dell'Informazione e dell'Autorità Garante nel cuore di San Marino Città, in Scala dell'Arengo 1.

“Come Segreteria di Stato – afferma Pedini Amati – diamo molta importanza all'informazione, che non è solo la televisione o la carta stampata, ma è anche tutto quel mondo di iscritti come giornalisti alla consulta e all'autorità garante per l'informazione, che vogliono migliorare le norme, vogliono chiedere informazioni loro stessi rispetto alla propria attività e chiedono che i diritti vengano rispettati. L'informazione è la prima base vera di ogni paese democratico".

Una casa per l'autorità, una casa per la consulta, una casa per tutti i giornalisti, aggiunge Francesco Bongarrà, riconfermato proprio nella seduta del Consiglio di ieri presidente dell'Autorità Garante per l'Informazione: "Una casa per chi in questo paese svolge un compito fondamentale che conferisce valore al paese, un valore anche economico perché una stampa libera, una stampa che racconta correttamente e nel rispetto delle leggi quanto succede nel paese e nel mondo conferisce ricchezza allo stesso paese. Noi questo vogliamo essere, vogliamo essere un elemento di arricchimento come giornalisti tutti insieme per la Repubblica di San Marino e per la comunità in cui siamo tutti chiamati ad operare".

"Ci siamo sempre considerati la casa dell'informazione - afferma Roberto Chiesa, presidente Consulta dell'Informazione - oggi grazie all'impegno della Segreteria a questa casa abbiamo dato anche i muri. Non è solo un fatto formale, è un sostanziale aiuto e riconoscimento a un gruppo di lavoro che rappresenta una categoria che meglio viene messa in condizione di operare più può contribuire ad alzare la democrazia di tutto il paese".

