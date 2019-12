La nuova Variante alla Marecchiese presentata in assemblea a Valpharma International

L'occasione, data dalla riunione di Valpharma International, con sede a Ponte Messa di Pennabilli, ha visto anche la presentazione della nuova Variante alla Strada Marecchiese: l’arteria di congiungimento tra Rimini e San Sepolcro, sempre più trafficata e congestionata. Un’iniziativa voluta dalla presidente di Valpharma Group Alessia Valducci che, durante la costituzione del Comitato imprenditoriale della Valmarecchia ‘Una nuova strada per lo sviluppo’ ha sostenuto la proposta di informare i residenti e tutti i ‘pendolari’ che quotidianamente viaggiano sulla provinciale. Il primo cittadino di Casteldelci, Fabiano Tonielli, assieme all’ingegnere Gianluigi Brizzi ha illustrato il progetto della variante presentata in Regione, in Provincia e al Ministero dei Trasporti dai sindaci dell’Alta Valmarecchia. La nuova strada a veloce scorrimento a tratti composti da 4 corsie, correrebbe parallela al fiume Marecchia lungo la sponda destra, consentendo di ridurre il traffico e l’inquinamento nei centri urbani, nonché l’elevato tasso di incidentalità. Non meno importante, permetterebbe di dimezzare il tempo impiegato da Ponte Messa a Rimini, attualmente di 66 minuti una velocità media dei 65 chilometri orari a 35 minuti. Progeto accolto con favore dai presenti, che si sono detti favorevoli a una strada più sicura, più efficiente e capace di sostenere lo sviluppo economico delle imprese di vallata. "Chiediamo fortemente ci vengano date risposte concrete e i tempi di realizzazione in merito alla realizzazione della necessaria infrastruttura viaria”, ha detto il ceo di Valpharma Group, Alessia Valducci.