La Pediatria potenzia i servizi: più bilanci di salute e prevenzione, ricoveri h24

Dopo i periodi più difficili dell'emergenza Covid, le strutture sanitarie stanno tornando progressivamente alla normalità. Sul Titano anche la Pediatria si riorganizza per offrire maggiori servizi. Una delle novità, a partire dalla settimana del 20 giugno, è la riapertura del reparto con la degenza notturna. Si potrà così accedere 24 ore al giorno. Pediatria che, sottolinea l'Iss, non ha mai interrotto i servizi durante la pandemia.

Potenziata, poi, la prevenzione, soprattutto tramite i bilanci di salute, con un focus particolare su autismo e celiachia. 130 i bilanci in più, rispetto a prima, eseguiti negli ultimi due mesi: 50 per pazienti di sette mesi – novità rispetto al passato – e 80 per i bambini di sei anni. E in tema di celiachia San Marino ha un primato a livello internazionale.

Nel servizio, le interviste a Sergio Rabini (direttore sanitario Iss) e a Laura Viola (primaria Pediatria Iss)

