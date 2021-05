"La pelle dei muri": laboratorio rivolto ai più giovani all'interno delle iniziative della Biennale

Per permettere a ragazzi, ragazze e giovanissimi di avvicinarsi sempre più agli eventi delle biennale dei giovani artisti si sta portando avanti, all'interno delle sale del palazzo SUMS, il laboratorio “La pelle dei muri”. La finalità è quella di far comprendere l'importanza di non lasciare al degrado e non abbandonare certe aree del territorio.









Lo scopo quindi è quello di portare la bellezza dell'arte dove c'è degrado. Tutto questo è stato fatto attraverso un gioco virtuale di fotografia e pittura, soprattutto per far capire alle nuove generazioni che l'arte e la bellezza possono salvarci.

Nel servizio le interviste a Marinella Giacobbi (Maestra) e Rita Canarezza