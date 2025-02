GIORNATA MONDIALE DEL MALATO "La persona al centro": Segreteria Sanità e Iss puntano su maggiore personalizzazione delle cure CDLS esorta investimenti su formazione continua e valorizzazione professionale

Nella Giornata Mondiale del Malato la Segreteria di Stato per la Sanità e l'Istituto per la Sicurezza Sociale rimarcano l’impegno nel garantire un'assistenza sanitaria incentrata sulla persona, come anche sancito nel nuovo Atto Organizzativo dell’ISS, ossia una sempre maggiore personalizzazione delle cure, accessibilità dei servizi, continuità assistenziale tra territorio e ospedale e viceversa, innovazione tecnologica, formazione continua e soprattutto umanizzazione delle cure.

Nel 2024, - dati Iss - oltre 440mila le prestazioni ambulatoriali erogate, quasi 70mila gli esami diagnostici, più di 5.400 i ricoveri, oltre un milione e 100mila esami di laboratorio, più di 4.200 interventi chirurgici e oltre 18.000 accessi in Pronto Soccorso.

“Il nostro impegno quotidiano – ricorda il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni - è orientato a costruire un sistema sanitario dove ogni cittadino possa sentirsi accolto”, in seno ad “un modello di assistenza dove il rapporto umano, l'ascolto e la comprensione sono elementi fondamentali del processo di cura". “Umanizzazione che in questi anni è diventata pratica quotidiana, - fa notare il Direttore Generale Iss - grazie alla spinta di tutto il personale, a cui Francesco Bevere riserva uno speciale ringraziamento per la competenza e la sensibilità a sostegno degli ammalati".

Anche la CDLS interviene sulla ricorrenza sottolineando l'importanza di garantire un Servizio Sanitario universale di eccellenza, accessibile a tutti, come diritto fondamentale da preservare con forza. Per il sindacato la sostenibilità dipende da investimenti su formazione continua e valorizzazione professionale. Essenziale – conclude - fornire supporto pratico, psicologico e sociale alle famiglie con un malato in casa, guardando all'introduzione dell'infermiere di famiglia.

