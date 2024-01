SIGEP La piadina "accoglie tutti" Lanciata al SIGEP di Rimini la ricetta della piadina romagnola IGP a colazione. Testimonial il vincitore della 10° edizione di MasterChef Francesco Aquila

Un cannolo di Piadina Romagnola IGP che avvolge un ripieno di ricotta guarnito con cioccolato, pistacchio, arancia e fico. È la ricetta gourmet per la “Piadina a colazione” del Masterchef Francesco Aquila, proposta al SIGEP di Rimini in collaborazione con il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP.

"La piadina a colazione - commenta Francesco Aquila - se ci fermiamo un attimo e guardiamo indietro era il pane di tutti i nostri nonni. Quindi il pane quando si utilizza? A colazione, pranzo e cena, quindi perché non rifare capire alla gente che la piadina è buona anche a colazione. Oggi la presento in forma di cannolo dolce, visto che è presente il consorzio dei pistacchi siciliani e del cioccolato di Modica, con un ripieno di ricotta, pistacchi e cioccolato di Modica".

L'idea nasce per dimostrare come sia possibile abbinare la regina della tavola romagnola con numerosi ingredienti, non solo salati; perché la piadina “accoglie tutti”.

"Abbiamo un qualcosa di nostro che è fantastico - aggiunge Alfio Biagini, presidente Consorzio Piadina Romagnola - la piadina è accogliente come il nostro territorio, la Romagna".

Nel servizio le interviste a Francesco Aquila (Vincitore Masterchef 10) e Alfio Biagini (Presidente Consorzio Piadina Romagnola)

