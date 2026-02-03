La piadina che racconta Forlì: storia e ricetta del dolce della Madonna del Fuoco

Nei primi giorni di febbraio, Forlì ritrova uno dei suoi riti più antichi: la festa della Madonna del Fuoco. Accanto alle celebrazioni religiose, c’è un gesto che si ripete da secoli e che riguarda la cucina popolare: la preparazione e il consumo della piadina della Madonna del Fuoco. Non è la piadina romagnola che tutto il mondo conosce, quella salata e farcita, ma un dolce, profumato all'anice e da riempire con creme e marmellate.

La festa nasce da un episodio che segna profondamente l’identità cittadina. Nella notte del 4 febbraio 1428, un incendio distrugge una scuola nel centro di Forlì. Tra le macerie, però, viene ritrovata intatta una piccola xilografia raffigurante la Vergine con il Bambino. Da quel momento, l’immagine diventa oggetto di venerazione e la Madonna viene eletta patrona della città. Ancora oggi, alla vigilia della festa, i forlivesi accendono lumini rossi sui davanzali e lungo le strade: un gesto collettivo, silenzioso, che unisce sacro e quotidiano.

La piadina dolce entra nella storia in un secondo momento, legata non al miracolo ma alla sopravvivenza. Secondo la tradizione, durante una grave carestia, le offerte votive donate alla Madonna vennero vendute per acquistare farina, uova, latte e zucchero. Con quegli ingredienti si preparò una sorta di pane dolce da distribuire alla popolazione. Quel gesto di solidarietà si è trasformato nel tempo in consuetudine. La piadina della Madonna del Fuoco non nasce come dolce celebrativo, ma come pane condiviso, pensato per nutrire prima ancora che per festeggiare.









