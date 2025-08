La pillola AD109: una speranza concreta contro le apnee notturne

Si chiama AD109 ed è una pillola in fase di sperimentazione clinica avanzata, che promette di ridurre, in maniera concreta, il fenomeno delle apne notturne. In un'importante studio della durata di 6 mesi che ha coinvolto 646 adulti con fenomenologia lieve e grave, chi ha assunto il farmaco ha avuto in media il 56% in meno di episodi in cui la respirazione si è fermata o è diventata troppo superficiale durante la notte. Ancora più sorprendente: il 22% dei partecipanti ha raggiunto un controllo quasi completo della malattia, con meno di cinque episodi all’ora, un risultato che di solito si ottiene solo con trattamenti molto efficaci.

Questi dati sono stati diffusi dalla società biotech americana Apnimed, sviluppatrice del farmaco, e verranno pubblicati ufficialmente in autunno. Un secondo studio su un campione ancora più rappresentativo verrà poi effettuato dall'azienda entro la fine del 2025. Se tutto andrà bene, verrà chiesta l’approvazione ufficiale al commercio alla Fda - agenzia americana di regolamentazione dei medicinali - all’inizio del 2026.

L’apnea ostruttiva del sonno, conosciuta anche come OSA, è un disturbo serio, ma ancora sottovalutato, che si stima possa interessare tra il 9 e il 38 per cento della popolazione mondiale. Si manifesta con russamenti, risvegli frequenti, soffocamento notturno e, nel tempo, può aumentare il rischio di ipertensione, infarto, ictus, diabete e depressione. Finora, le opzioni terapeutiche erano limitate e spesso scomode. Un esempio divenuto celebre grazie al Covid-19 è l'utilizzo del CPAP, macchinario per la ventilazione meccanica a pressione positiva, spesso scomodo, ingombrante e difficile da sopportare nel lungo periodo.



Ora la pillola AD109 promette di cambiare tutto.