ARTI PERFORMATIVE La pioggia non ferma lo Smiaf: continuano spettacoli, sport e musica

Il tema di quest'anno è la diversità in tutti i suoi aspetti. Diversità anche perché le arti performative, cuore dello Smiaf, portano con sé culture diverse: nel corso degli anni oltre 300 le compagnie che si sono esibite nelle piazze e strade di San Marino. Smiaf è anche il Festival degli sport estremi: quest'anno la loro nuova casa è la Cava dei Balestrieri con l'Extreme park. Domani ultimo giorno. Ancora tanti spettacoli e sport nel pomeriggio in centro storico. E si chiude come sempre con la musica al Bruno Reffi.

Nel video l'intervista ad Andrea Mularoni, organizzazione Smiaf

