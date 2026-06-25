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"La Pitagora" dai Reggenti, celebra mezzo secolo di attività

Azienda fondata da Gian Carlo Macrelli

25 giu 2026
"La Pitagora" dai Reggenti, celebra mezzo secolo di attività

A Palazzo Valloni l'Udienza dei Capitani Reggenti in occasione del 50° anniversario del gruppo “La Pitagora”, attività commerciale 'storica', a San Marino, nel settore delle forniture per ufficio, cartoleria e arredo professionale. L'appuntamento istituzionale è stato introdotto dal Segretario di Stato Rossano Fabbri, che ha elogiato il percorso compiuto negli anni dell'azienda fondata da Gian Carlo Macrelli e sviluppata con il supporto dei figli. Presente all'udienza anche una rappresentanza dei dipendenti. “Nel corso di questi 50 anni – ha affermato la Reggenza – 'La Pitagora' ha saputo radicarsi profondamente nel tessuto sammarinese, diventando un punto di riferimento credibile e stimato”.




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