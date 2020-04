La politica protagonista questa sera degli speciali Close Up

Doppio appuntamento questa sera con gli speciali Close Up dedicati al Coronavirus. In collegamento via Skype con Monica Fabbri, a partire dalle 21.40 ci saranno Michela Pelliccioni, di Domani Motus Liberi e Andrea Zafferani, di Repubblica Futura. A seguire Denise Bronzetti per Noi per la Repubblica e Rossano Fabbri di Libera.

