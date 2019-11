La prevenzione ha i baffi: prima delle quattro sedute straordinarie

Sentiamo Andrea Gualtieri

Prima giornata di visita per il #Movember, il mese della prevenzione del tumore alla prostata. Il simbolo che caratterizza l'iniziativa si identifica nel portare i baffi o lasciarseli crescere. Il termine, “Movember”, deriva proprio dall'unione di due parole - mustacchi (i baffi per l'appunto) e novembre, coniato per stimolare ogni anno, nel mese in corso, iniziative ed eventi dedicati alla lotta al tumore della prostata. San Marino aderisce anche quest’anno , per la seconda volta, alla campagna internazionale, con grande seguito nella cittadinanza.

Oggi la prima della quattro le sedute straordinarie ambulatoriali attivate dall’Urologia, senza passare per le normali liste d'attesa. Il carcinoma prostatico risulta a San Marino, così come nel resto del mondo dove è particolarmente forte anche la campagna social, la prima patologia per insorgenza nei maschi, con un’incidenza di circa 20 nuovi casi all’anno. Sono 43 i pazienti in cura negli ultimi tre anni dalla UOS Oncologia dell’Ospedale di Stato, a cui si aggiungono i 16 casi dei primi nove mesi del 2019. Sono inoltre 13 i pazienti in assistenza domiciliare infermieristica seguiti dell’Associazione Oncologica Sammarinese.

Nel video l'intervista ad Andrea Gualtieri, Direttore Generale Iss