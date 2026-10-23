TUTELA DELLA SALUTE La prevenzione sanitaria arriva nelle piazze italiane Visite gratuite e cliniche mobili: un modello per avvicinare i controlli medici ai cittadini

La prevenzione sanitaria cerca nuove strade per raggiungere i cittadini e superare le difficoltà di accesso ai controlli. Tra le iniziative che si muovono in questa direzione ci sono i progetti itineranti che portano cliniche mobili e visite gratuite nelle piazze, nelle aziende e nei luoghi di aggregazione. È questo il modello alla base di Progetti del Cuore, un’iniziativa che punta a favorire l’incontro tra servizi sanitari e comunità locali, offrendo occasioni di informazione e sensibilizzazione direttamente nei luoghi della vita quotidiana. L’obiettivo è rendere la prevenzione più accessibile e richiamare l’attenzione sull’importanza dei controlli periodici. Anche perché. portare queste attività fuori dalle strutture sanitarie tradizionali può contribuire a raggiungere persone che, per ragioni organizzative o pratiche, tendono a rimandare visite e accertamenti.

A fotografare la situazione è il rapporto I numeri del cancro in Italia 2025, ripreso dal Corriere della Sera: nel 2025 si stimano circa 390mila nuove diagnosi di tumore, mentre tra il 2020 e il 2024 l’adesione agli screening è cresciuta, passando dal 30% al 50% per quello mammografico e dal 17% al 33% per quello del colon-retto.

Le iniziative sul territorio, tuttavia, sottolinea il rappresentante della Fondazione, Daniele Ragone, rappresentano un’opportunità complementare e non sostituiscono i percorsi di assistenza e prevenzione garantiti dal sistema sanitario. Il rapporto tra medicina e territorio diventa quindi centrale: informazione, prossimità e possibilità di accedere ai controlli sono elementi che possono favorire una maggiore consapevolezza sulla propria salute. Resta fondamentale che le attività proposte siano accompagnate da professionisti qualificati e che, quando necessario, prevedano indicazioni chiare per eventuali approfondimenti diagnostici. Accanto all’attività di prevenzione, il progetto si inserisce nel tema più ampio della responsabilità sociale d’impresa. L’esperienza delle cliniche mobili apre così una riflessione sul ruolo delle iniziative territoriali nella promozione della salute. Avvicinare i cittadini ai controlli può essere un passo utile, ma la prevenzione richiede continuità e servizi accessibili nel tempo. Una sfida che riguarda l’intero sistema sanitario e la capacità di costruire una cultura della prevenzione diffusa, concreta e alla portata di tutti.

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