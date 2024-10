La prima opera di da Vinci: all'Università di San Marino l'esposizione della replica ufficiale

La formella dell'Arcangelo Gabriele è la prima opera nota di Leonardo da Vinci, realizzata ad appena 19 anni. E' un autoritratto in vesti angeliche, risalente al 1471. "La nostra azienda sammarinese ha l'esclusiva a livello mondiale per la riproduzione in facsimile dell'opera - spiega Carmine Leonardo Pistillo, ad Liber Artis -. In questa riproduzione c'è anche l'applicazione di oro 23 carati, è fatta a mano da artigiani sammarinesi e oggi abbiamo anche avuto l'occasione di mostrarla in udienza privata ai Capitani Reggenti". E proprio questa fedele riproduzione era esposta nell'aula magna dell'Università di San Marino, nell'ambito di un evento-convegno aperto a tutti e intitolato “L'influenza dei Vangeli nella vita di Leonardo da Vinci”, con il patrocinio della Segreteria Cultura. La scoperta dell'autenticità del pezzo è anche della grafologa Ivana Rosa Bonfantino, che ha rintracciato la firma in un piccolo rebus e in una sigla: "Il mio lavoro - spiega lei -è stato molto lungo perché è durato quattro anni. Ho dovuto confrontarlo con molti scritti comparativi, che ho reperito anche agli Uffizi. In pratica questo mio lavoro si è svolto con l'analisi della scrittura di Leonardo, ovvero con l'analisi della firma che è nella mandibola, quindi 'Da Vinci Leonardo' e con un rebus al di sotto, '1471 anno 52 G-B', cioè praticamente Leonardo da Vinci si ritrae come l'arcangelo Gabriele nell'anno 1471".

Nel video le interviste a Carmine Leonardo Pistillo (ad Liber Artis) e Ivana Rosa Bonfantino (già professore Storia della grafologia Lumsa)

