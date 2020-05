BANDA MILITARE DI SAN MARINO La prima volta nella storia! L'emergenza coronavirus ha trasformato, per la prima volta nella storia, il ruolo della Banda Militare di San Marino che da oltre due mesi sta pattugliando, volontariamente, il centro storico

La Banda Militare della Repubblica di San Marino è nata il 12 giugno del 1843. Il corpo, aggregato alla Compagnia Uniformata delle Milizie, ha sempre svolto servizi musicali durante le cerimonie ufficiali e le ricorrenze sammarinesi. L'emergenza coronavirus ha sospeso la loro regolare attività ma i bandisti si sono offerti, volontariamente, per controllare il centro storico e far rispettare le ordinanze in vigore.

"Anche durante la seconda guerra mondiale l'attività era stata sospesa ed alcuni bandisti si arruolarono nella milizia confinaria ma si trattava di un altro corpo - ci spiega il Maestro della Banda Stefano Gatta - per cui possiamo veramente dire che è la prima volta nella storia". "In 35 giorni - aggiunge - siamo riusciti a garantire un turno intero quotidiano giornaliero coperto dalla banda di pattugliamento, sono molto orgoglioso di tutti quanti".

Nel servizio l'intervista al Maestro della Banda Militare di San Marino Stefano Gatta

