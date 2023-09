EVENTI NATURALI La Protezione civile sammarinese si prepara alla campagna informativa “Io non rischio” L'iniziativa avrà luogo il 14 e 15 ottobre nelle piazze italiane e per la prima volta anche a San Marino.

In un'epoca in cui i cambiamenti climatici portano a eventi estremi sempre più frequenti, è bene essere informati nel miglior modo possibile e conoscere i rischi presenti nel proprio territorio. Da questa esigenza nasce la campagna “Io non rischio” dedicata alla cittadinanza. L'iniziativa avrà luogo il 14 e 15 ottobre nelle piazze italiane e per la prima volta anche a San Marino: ancora da definire se in Città o a Borgo Maggiore. Non semplice volantinaggio dunque: ai gazebo gialli sarà possibile fare domande e ascoltare tutti i consigli utili sul comportamento da tenere in caso di allerta diramata nel territorio. Per prepararsi a questo weekend nel migliore dei modi, la Protezione civile sammarinese segue un corso tenuto dall'Agenzia regionale emiliano-romagnola della Protezione civile. "La riduzione dell'esposizione a questi rischi - spiega Pietro Falcioni, capo della Protezione civile sammarinese - può avvenire solo tramite la loro conoscenza. Serve proprio a questo la campagna 'Io non rischio', nata in Italia nel 2011". Non servono strumenti particolari per informarsi sulle allerte, basta anche solo consultare le pagine social della Protezione Civile. "Da diversi anni il nostro sistema di allertamento è collegato all'Emilia-Romagna e da quest'anno anche alle Marche - conclude Falcioni -. Tramite la nostra pagina Facebook i cittadini possono conoscere le allerte".

Nel video l'intervista a Pietro Falcioni, capo della Protezione civile sammarinese

