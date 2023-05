La Protezione Civile San Marino a Faenza per aiutare la rinascita della città

Fra le zone più colpite dal maltempo dei giorni scorsi in Emilia-Romagna c'è Faenza. Volontari, operatori delle forze dell'ordine e 12 squadre specializzate dalla Protezione Civile sono oggi impegnate nella città ad aiutare i residenti delle zone più colpite pulendo scantinati e residenze invase dal fango. Anche due squadre della Protezione Civile di San Marino, giunte sul posto con i loro mezzi insieme ai volontari del Coordinamento di Rimini, si sono attivate per ripulire le strade invase dalla fiumana ed ora ricoperte di fanghiglia e detriti. Domani un'altra squadra del Titano, con quattro persone, sarà impegnata ad aiutare la città a rimettersi in sesto. "Ancora sul posto torneranno in serata stanchi di lavoro ma pieni di orgoglio per quanto fatto" scrive la Protezione Civile sammarinese.