La Provincia di Pesaro Urbino formalizzerà il 'no' a discarica di Riceci

La Provincia di Pesaro Urbino formalizzerà il 'no' a discarica di Riceci.

Il consiglio provinciale di Pesaro Urbino prenderà posizione formale sul progetto relativo alla discarica di Riceci, che vede tra i promotori anche un imprenditore sammarinese. Il presidente Giuseppe Paolini annuncia un ordine del giorno specifico sul tema da discutere nella prossima seduta (giovedì 22 giugno, ndr): "si tratta - chiarisce - di un documento che esprime parere contrario alla realizzazione dell'impianto. Perché oltre a essere sovradimensionato per le necessità del territorio, risulta impattante sotto il profilo ambientale e paesaggistico, con conseguenze negative anche per la viabilità". Sul punto Paolini si era già espresso a mezzo stampa. Ora arriva anche il passaggio istituzionale con i consiglieri provinciali. "Gli amministratori devono preservare l'ambiente e il paesaggio per le future generazioni", ribadisce il presidente. Così si invitano gli uffici provinciali, "nel momento in cui venisse convocata la conferenza dei servizi, ad accogliere tutte le eventuali richieste delle amministrazioni che volessero partecipare per esprimere il loro parere sulla valutazione di impatto ambientale".

Il tema è dirimente per stabilire se i rifiuti urbani - da conferire almeno nella misura del 50% dei rifiuti speciali per usufruire della minore distanza di 500 metri dai centri abitati - comprendano o meno, oltre ai rifiuti speciali derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, anche quelli provenienti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati. Che tipologicamente - conclude Paolini - sono ascrivibili alla categoria dei rifiuti speciali. Invitiamo la Regione a esprimersi".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: