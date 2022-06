La pubblicità anima del commercio...non per San Marino

La notizia rimbalza sulla pagina riccionese de "Il Resto del Carlino": commercianti della perla verde arrabbiati per la pubblicità di un Outlet sammarinese proprio nel salotto buono della città. Nell'articolo si riporta la posizione degli operatori del centro turistico, per voce del presidente Maurizio Metto "Gli operatori del centro sono imbufaliti - si legge - questa storia dei cartelloni pubblicitari in concorrenza con le attività del centro, in centro, è vergognosa, si è ripetuta altre volte ma deve finire. Chiederemo con celerità un incontro al nuovo sindaco per mettere mano al così detto 'Regolamento antikebab'".

Quei manifesti rosa che colorano viale Ceccarini non piacciono: "Non si può tappezzare così un viale, rincarano la dose i commercianti riccionesi - ci sono tante cose da pubblicizzare...non il commercio della concorrenza".

Una posizione che arriva a pochi giorni dai segnali di collaborazione tra Repubblica del Titano e Riviera romagnola.