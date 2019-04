“La questione sociale e l'Europa che verrà”, tavola rotonda per LabDem

Per LabDem il primo momento di approfondimento in un più ampio progetto di formazione politica e approfondimento culturale sui temi cruciali per il Paese, partendo da una questione fondamentale per il futuro di San Marino. A poche settimane dalle elezioni europee, in un clima sociale e politico che vede sempre più forti le istanze antieuropeiste, il coraggio di San Marino di intraprendere un percorso di avvicinamento all'Europa, ragionando anche sul ruolo dell'Unione, sulla necessità di rivederne funzioni, guardando in primo luogo alla questione sociale. Le opportunità per San Marino da una maggiore integrazione, ma anche il valore aggiunto che all'Europa può portare uno Stato come San Marino, nelle sua consolidata democrazia, tradizione nel rispetto dei diritti, neutralità.





Nel video, le interviste a Salvo Andò, già Ministro della Difesa ed esperto di diritto costituzionale e Giorgio Benvenuto, Presidente della Fondazione Bruno Bozzi, già segretario UIL