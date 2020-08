ANNIVERSARIO La radio in Argentina compie 100 anni

La radio in Argentina compie 100 anni.

La radio in Argentina oggi compie 100 anni. È stato il terzo paese al mondo a effettuare trasmissioni regolari. Alcuni studenti di medicina, nel 1920, diedero vita alla prima trasmissione radiofonica di massa, mandando in diretta l'opera Parsifal di Richard Wagner al Teatro Coliseo di Buenos Aires. Gli auguri di Radio San Marino, che fa parte della comunità italofona, andranno in onda questa sera su Radio Nacional Buenos Aires.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: