La rally-mania è esplosa: migliaia di appassionati e tanta passione per la velocità

Ad ogni curva uno show. Traversi, evoluzioni, numeri di adrenalina nel weekend dei motori in Repubblica. Il Rally Legend è nel pieno delle attività, con un esercito di fan pronto a scatenarsi ad ogni gara, in ogni angolo del territorio. 150 gli equipaggi iscritti, di cui la metà proveniente da fuori la penisola italiana, oltre 250 i giornalisti e gli operatori accreditati: sono alcuni dei numeri di questa edizione. 1200 le persone totali che, alternandosi, si occupano dell'organizzazione. Un evento che è ormai diventato irrinunciabile per gli appassionati. Questa mattina la visita dei Capitani Reggenti che, al Rally Legend Village, hanno incontrato i componenti dello staff e girato tra gli stand con le esposizioni di auto da rally e veicoli di lusso.

Al Legend big come Ken Block, Miki Biasion e Gigi Galli per infiammare il pubblico di una manifestazione sportiva con effetti anche in altri settori. Tutto esaurito negli hotel, fa sapere Francesco Brigante, presidente di San Marino 2000. Disagi per la circolazione, con diverse strade chiuse per le competizioni e le deviazioni. Attenzione alta anche sulla sicurezza, con le forze dell'ordine su strada e i mezzi di soccorso a disposizione. La gendarmeria ha dai 20 ai 25 uomini in servizio per il Rally, più due pattuglie per le prove speciali. Un amore per i motori non solo sammarinese e italiano, perché sono tanti i visitatori di altri Paesi esteri.

Nel servizio, le voci degli appassionati