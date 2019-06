La Reggenza a Chiesanuova per applaudire piccoli attori in erba

Accolti dal Capitano di Castello Marino Rosti e dai membri di Giunta, i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori ieri sera alla Festa del Castello di Chiesanuova. I Capi di Stato hanno assistito ad una commedia dialettale inedita scritta da Grazia Zavoli. Protagonisti i bambini della quinta elementare di Chiesanuova applauditi da un pubblico numeroso (messa in scena curata dalle insegnanti insieme ad una mamma, Francesca Pallozzi Lavorante). Dopodiché per la Reggenza un giro attraverso gli stand per scambiare qualche parola con gli organizzatori della festa. Appuntamento con la commedia dialettale anche questa sera alle 21, al Piazzale del Lavatoio. Sul palco la Compagnia “La ginta de post”, sempre per la regia sempre di Grazia Zavoli.