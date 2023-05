INCORONAZIONE CARLO III La Reggenza a Londra, ricevimento a Buckingham Palace

Prima giornata per i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, a Londra, dove sono giunti per partecipare, su invito della Corona britannica, all'incoronazione di Re Carlo III. Accolti a Londra dal Console di San Marino nel Regno Unito, Maurizio Bragagni, sono accompagnati dal Capo del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti. Mentre fervono i preparativi per la cerimonia di domani, per la Reggenza il primo appuntamento già nel tardo pomeriggio, invitata al ricevimento a Buckingham Palace in onore dei Capi di Stato e delle Case reali.

“Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, sono giunti a Londra nella giornata di ieri e sono stati accolti presso l'aeroporto di Heathrow – spiega il Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti - da una rappresentante di Sua Maestà il Re e da un rappresentante del Ministero degli Esteri, i quali hanno portato i loro saluti da parte della Corona britannica e del Governo britannico.

Oggi, Sua Eccellenza Scarano e Su Eccellenza Tonnini sono attesi insieme ai Capi di Stato e di Governo degli altri Paesi a Buckingham Palace, al ricevimento di Re Carlo, dove potranno manifestare al Re e ancora Regina consorte - in quanto diverrà Regina solo dopo il 6 maggio - le felicitazioni da parte della Repubblica di San Marino. Rigidissime le regole protocollari e di sicurezza, che devono garantire il corretto svolgimento dell'evento. Anche in merito al dress-code, sono state comunicate precise indicazioni: abito elegante, da giorno, quindi non lungo, per le signore. Le signore possono indossare ogni colore, incluso il nero. No alle decorazioni, che normalmente non vengono indossate in occasione dei ricevimenti”.

Nel video, in collegamento da Londra, sentiamo il Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: