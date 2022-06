La Reggenza a Montegiardino e Fiorentino per ascoltare le istanze dei castelli

Prosegue il viaggio nei castelli della Repubblica dei Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli insieme al Segretario agli Interni, Elena Tonnini. L'ultima visita a Montegiardino e Fiorentino. “Una occasione unica e molto significativa per una realtà decentrata come la nostra – ha sottolineato Giacomo Rinaldi, Capitano di Castello di Montegiardino –per raccontare ai Capi di Stato quello che stiamo facendo e rinnovare le nostre istanze: dalla necessità di un campetto multifunzionale per i bambini, al parcheggio a servizio del centro storico”.

Anche il Capitano di Castello di Fiorentino Claudio Mancini ha espresso soddisfazione per l'attenzione della Reggenza al territorio. “E' stato un incontro molto piacevole – ha commentato Mancini – abbiamo affrontato varie questioni, tra le quali la rimozione delle barriere architettoniche del centro sociale o la riqualificazione e mantenimento degli edifici storici”.