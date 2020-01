La Reggenza a New York per gli 85 anni dalla fondazione della Fratellanza sammarinese

Viaggio negli Stati Uniti per i Capitani Reggenti. I Capi di Stato incontreranno la Fratellanza sammarinese per l'85esimo dalla fondazione, al Leonard's Palazzo di Long Island. Sempre a New York la presentazione del libro del giornalista Sergio Barducci "Una vita piena di futuro" nella versione in lingua inglese.



