La Reggenza al Diurno e all'Atelier, Gatti: “Per una sanità che promuove inclusione”

Una struttura a supporto della domiciliarità, accogliendo anziani con ridotta autonomia e offrendo attività orientate alla socializzazione, al mantenimento delle capacità fisiche e cognitive e alla qualità della vita. I Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva partono dal Centro Diurno dei Servizi Territoriali Domiciliari Integrati per una visita nelle realtà dell'ISS, accolti con emozione e partecipazione dagli ospiti e dal personale. Accompagnati dal Segretario per la Sanità Marco Gatti, dal il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Matteo Sartini; il Direttori delle Attività Sanitarie, Alessandro Bertolini e il Direttore Amministrativo, Manuel Canti, insieme al Responsabile del Dipartimento Territoriale e Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli.

Una visita che è occasione di incontro e di conoscenza degli obiettivi del centro, anche al Laboratorio Atelier “Le Mani”, del Servizio Disabilità e di Supporto Sociale. Insieme al nucleo “La Rosa”, accoglie circa 50 persone con disabilità. Per loro: percorsi educativi, occupazionali, ricreativi e di autonomia personale nei laboratori (come quello di recente attivazione di psicomotricità), nelle esperienze sul territorio, nell'utilizzo dei servizi della comunità. La presenza delle più alte cariche dello Stato a conferma dell'attenzione delle istituzioni verso i servizi dedicati alla fragilità, alla disabilità e all’assistenza territoriale, valorizzando il ruolo degli operatori e l’importanza di percorsi costruiti sulla relazione, sulla continuità e sul rispetto della persona.

"Il Diurno e l'Atelier – dice Gatti - dimostrano il valore di una sanità pubblica che promuove assistenza, inclusione e sostegno all'autonomia. Per Bertolini, le “strutture rappresentano due pilastri dell'assistenza territorialein un lavoro quotidiano che aiuta a costruire progetti di vita e a rafforzare il legame con la comunità." Canti puntualizza l'obiettivo: “continuare a sostenere questi servizi con investimenti e interventi concreti, migliorando le condizioni di lavoro degli operatori e la qualità dell'accoglienza”.







