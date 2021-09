AMBIENTE La Reggenza all'inaugurazione del sentiero "La Genga": tracciato che completa la rete sentieristica attorno al monte Titano

Cerimonia di inaugurazione del sentiero "La Genga" in mattinata alla presenza dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, accompagnati dal Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti. Il sentiero si snoda tra Murata e Montalbo, è lungo 2 km circa, per un tempo di percorrenza di 45 minuti. Il percorso è stato riaperto dai volontari dell’Associazione La Genga – di qui il nome dato al tracciato – come naturale proseguimento del sentiero della Rupe, riaperto nel maggio 2001 sempre dagli aderenti della stessa Associazione. Con il sentiero La Genga si completa e valorizza così la rete sentieristica attorno al monte Titano.

