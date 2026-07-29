NEL SEGNO DI FRANCESCO La Reggenza alla Colonia della Verna nel ricordo di Don Peppino L'incontro con i ragazzi, poi la visita al Santuario della Verna con la firma del Registro degli Ospiti Illustri e la donazione delle opere dell’artista sammarinese Ceccaroni

L'accoglienza dei ragazzi della Colonia, gli inni ufficiali e la consegna della bandiera della Repubblica hanno aperto una giornata dal forte valore simbolico.

Prima di raggiungere la struttura, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno percorso la strada intitolata a Don Peppino, storico parroco di Serravalle e tra le figure religiose e sociali più amate della Repubblica.

Da quasi sessant'anni la Colonia di Chiusi della Verna rappresenta un punto di riferimento per tanti ragazzi sammarinesi. Una realtà legata al Castello di Serravalle: la Congregazione di Serravalle, insieme alla Parrocchia, ne custodisce la gestione e continua a mantenerne viva la vocazione educativa.

Nel corso della mattinata autorità civili e religiose hanno sottolineato il valore di questa esperienza. Nei discorsi dei Segretari di Stato anche un richiamo ai rischi dell'epoca digitale, tra smartphone e tempo sottratto alle relazioni, indicando esperienze come questa come occasione per ritrovare condivisione e comunità.

San Francesco è profondamente legato alla Verna, luogo caro alla sua vita e alla sua esperienza spirituale. Qui sono custodite preziose reliquie del Santo: un abito recentemente restaurato e una garza che richiama la sua storia. La Verna conserva una straordinaria testimonianza di fede: nel corso dei secoli sono stati documentati 198 santi legati a questo luogo.

Dopo la processione, la consegna delle opere pittoriche “Il cammino di Francesco” dell'artista sammarinese Cristian Ceccaroni, donate in occasione delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

Un gesto che rinnova il legame tra la Repubblica di San Marino e il Santuario della Verna, nel segno della memoria, dell'arte e della spiritualità.

Nel servizio di Serena Santoli le interviste a Massimo Andrea Ugolini (Segretario di Stato per la Sanità), Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo) e a Monisgnor Domenico Beneventi (Vescovo San Marino - Montefeltro)

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