VISITE La Reggenza alla scoperta del territorio di Chiesanuova e Acquaviva Continua l'iniziativa “Scoperta del nostro territorio”

Luoghi inediti e poco conosciuti si svelano per un'occasione speciale: la visita dei Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Per loro continua la “Scoperta del nostro territorio”, un'iniziativa organizzata dalle giunte di Castello e fortemente voluta dalla Reggenza e dalla Segreteria per gli Affari Interni. Una passeggiata immersi nel verde che comincia dalla zona Molarini a Chiesanuova. Ad accogliere i capi di Stato i Capitani di Castello Marino Rosti (Chiesanuova, appunto) ed Enzo Semprini (Acquaviva), ma anche diversi residenti che hanno partecipato all'iniziativa. La prima tappa è l'Antico Mulino Rossini: “In passato una struttura di grande rilevanza economica e sociale per la comunità rurale sammarinese”, spiega l'architetto ed esperto di mulini Luca Morganti. A seguire il Ponte di Gorgascura, che attraversa il Torrente San Marino. Qui il biologo Sandro Casali, responsabile del Centro naturalistico sammarinese, si sofferma sull'importanza di preservare il peculiare patrimonio di flora e fauna della zona. La visita attraverso le bellezze naturali e architettoniche del Paese si è conclusa con una passeggiata sulla pista ciclopedonale, costeggiando le rive del torrente, per arrivare nel Castello di Acquaviva.

