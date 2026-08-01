IL CAMMINO DI FRANCESCO La Reggenza dona alle Monache dell’Adorazione il dipinto dedicato al cammino francescano dell'artista sammarinese Cristian Ceccaroni Un richiamo alla pace, all’umiltà e al dialogo trova una collocazione permanente nella Chiesa di San Francesco.

La Reggenza dona alle Monache dell’Adorazione il dipinto dedicato al cammino francescano dell'artista sammarinese Cristian Ceccaroni.

Un richiamo alla pace, all’umiltà e al dialogo trova una collocazione permanente nella Chiesa di San Francesco, sul Titano. Nel tardo pomeriggio di ieri i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno donato alle Monache dell’Adorazione l’opera pittorica "Il cammino di Francesco", realizzata dall’artista sammarinese Cristian Ceccaroni.

Il dipinto, creato in duplice copia originale in occasione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, è stato collocato all’interno del complesso monumentale del Convento, uno dei luoghi storici e spirituali più antichi di San Marino. La simbologia e i significati dell’opera sono stati curati da Suor Gloria Riva e richiamano i valori centrali del messaggio francescano.

La cerimonia si è svolta alla presenza della Reggenza, del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, del Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, monsignor Domenico Beneventi, delle autorità religiose e istituzionali e del pubblico. La donazione segue la tradizionale visita della Reggenza alla Colonia Montana di San Marino, a Chiusi della Verna, e al Santuario francescano.

"Con questo dono – hanno sottolineato i Capitani Reggenti – San Marino intende rinnovare il proprio profondo legame con la tradizione francescana". Un legame che comprende anche lo storico gemellaggio tra la comunità sammarinese e Chiusi della Verna.

Lonfernini ha ricordato che l’anniversario non ha solo un valore commemorativo, ma parla anche al presente. "Questo dipinto non è un semplice ornamento", ha dichiarato, auspicando che il Convento possa continuare a essere una "sentinella di pace" per San Marino e per tutti coloro che lo visiteranno.

Leggi la nota della Reggenza

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: