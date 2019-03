La Reggenza dona due televisori al reparto di Pediatria

I Capitani Reggenti, Mirco Tomassoni e Luca Santolini, hanno donato al reparto di pediatria dell’Ospedale di Stato due televisori. I televisori sono infatti stati posizionati nelle due sale di attesa all’ingresso degli ambulatori, freschi di inaugurazione. Un gesto di generosità che contribuisce a rendere più accogliente e confortevole l’ambiente ospedaliero destinato ai piccoli pazienti. I nuovi locali dedicati all’assistenza pediatrica, sono operativi dal 18 febbraio scorso e consistono in 8 ambulatori (rispetto ai 4 precedenti) e prevedono, già dall’ingresso, la separazione dei percorsi previsti per i bambini affetti da patologie acute da quelli per i bambini che accedono per altri motivi