La Reggenza: "Giada e Simone siano un incoraggiamento e uno sprone a guardare avanti"

I Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli inviano alle ragazze e ai ragazzi della Scuola Secondaria Superiore e del Centro di Formazione Professionale il loro messaggio di cordoglio per la morte di Giada Penserini e Simone De Luigi.

"Vorremmo esprimere la Nostra vicinanza agli studenti, agli insegnanti, alla Direzione e a tutta la Scuola Secondaria per la grave perdita di Giada Penserini e Simone De Luigi.

La Scuola è una comunità di giovani uomini e giovani donne pieni di vita, di progetti e di speranze per il loro futuro. La tragica morte di questi due giovanissimi ragazzi ha lasciato tutti sgomenti, ma la sofferenza che ne deriva per compagni e insegnanti aumenta il senso della perdita.

Un pensiero di vicinanza agli insegnanti che come adulti ed educatori saranno chiamati ad aiutare gli studenti a loro affidati ad elaborare il lutto che li ha colpiti con tanta improvvisa violenza.

E un pensiero di conforto agli studenti. La Comunità tutta è rimasta attonita dalla morte di Giada e Simone. E comprendiamo il senso di smarrimento e di impotenza dei giovani che con Giada e Simone hanno condiviso la scuola, gli sport, i momenti di studio e quelli di svago. Sia tuttavia, questo momento di doloroso distacco, per gli studenti tutti, amici e compagni di Giada e Simone, non solo un momento di profonda tristezza ma l’occasione per riflettere e ricercare un senso anche alla caducità della vita.

Giada e Simone siano soprattutto un incoraggiamento e uno sprone per tutti i loro compagni a guardare avanti e a fare tesoro di quella speranza nella vita che ora, solo attraverso loro, potrà continuare."