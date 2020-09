RTV La Reggenza in visita a San Marino Rtv: "Durante il Covid massimo impegno e professionalità” Tutte le immagini della visita saranno riproposte nel TG speciale in onda alle ore 22

La visita dei capi di Stato sul finire del mandato reggenziale avviene in un anno inedito per il Paese: quello della pandemia. Momenti difficili che la comunità ha superato unita, anche tramite i mezzi di comunicazione. Ad attendere i Capitani Reggenti - accompagnati dal direttore generale Carlo Romeo – c'erano i dipendenti della Rtv insieme ai vertici dell'azienda. Dalla Reggenza, con uno strappo alle regole del cerimoniale, un ringraziamento per il lavoro svolto. Un'emittente che ha sempre garantito il servizio pubblico, pur nelle difficoltà, con un'informazione “puntuale e obiettiva”, ha affermato la presidente Lorella Stefanelli.

Presenti anche i Segretari di Stato alle Telecomunicazioni e all'Informazione. Diversi i temi importanti in questo periodo storico per Luca Beccari: oltre al Covid, il fabbisogno di risorse finanziarie, i rapporti con l'Ue e, per la Rtv, la partita delle frequenze. Teodoro Lonfernini ha aggiunto la sede della radio-tv di Stato e la legge sull'informazione alle questioni rilevanti. Non sono mancate novità: anticipazioni sui nuovi programmi in arrivo, con video messaggi da personaggi del giornalismo e dello spettacolo. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

In studio anche il consigliere di amministrazione Giancarlo Mazzuca che ha portato il saluto della Rai e il presidente della VL Pesaro Ario Costa. In chiusura, gli auspici del dg Romeo di poter “giocare la partita” di un canale nazionale, un riferimento alle sfide nel settore commerciale e una riflessione sul valore del giornalismo.

Questa sera tutte le immagini della visita saranno riproposte nel TG speciale in onda alle ore 22.

Nel servizio, gli estratti degli interventi della Reggenza, del segretario di Stato alle Telecomunicazioni Luca Beccari, del segretario di Stato all'Informazione Teodoro Lonfernini e del direttore generale della Rtv Carlo Romeo

