La Reggenza in visita al 'Casale La Fiorina'

Clima di festa, al 'Casale La Fiorina' per la visita alla struttura dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva accompagnati dal Segretario di Stato alla Sanità Marco Gatti. Presenti anche la Capitana di Castello di Domagnano Roberta Cecchini per l'Iss il Direttore Generale Claudio Vagnini, il Direttore Sanitario Alessandro Bertolini e il Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli.

Un segno tangibile di vicinanza e attenzione delle istituzioni alla struttura diretta da Cinzia Cesarini che, anche con l'ausilio di un video, ha illustrato le attività svolte: “A noi fa molto piacere – dichiara – che i Capitani Reggenti siano venuti a visitare la nostra struttura. Da tanti anni, gli operatori e tutto lo staff, si impegnano per far sì che la struttura sia sempre più specializzata nell'affrontare i problemi delle persone con demenza e altre patologie. Ogni giorno ci adoperiamo per assicurare il loro benessere”.

Il 'Casale La Fiorina' dispone di 116 posti letto, suddivisi in quattro nuclei assistenziali differenziati in base ai bisogni degli ospiti. “Qui – commenta il Direttore Generale Iss Claudio Vagnini – l'assistenza è molto curata e quindi le persone si trovano bene. Noi abbiamo l'intenzione di moltiplicare, strutture come il 'Casale La Fiorina'. Già ora abbiamo più di 100 persone in attesa e dobbiamo tenere conto che la tendenza a livello mondiale è di una popolazione che invecchia sempre di più. Il nostro obiettivo è fare in modo che questo invecchiamento, corrisponda ad un peggioramento essenziale della vita”.

Durante la visita è stata inaugurata la “Panchina della Gentilezza”. Un’opera realizzata dall’artista Gabriele Gambuti con la collaborazione del poeta “Checcho” Guidi, su una delle panchine donate dall’Isal-Csdl, attraverso le risorse del tre per mille. La panchina, color glicine, raccoglie frasi e pensieri degli ospiti e sarà collocata nella corte esterna della struttura come segno di ascolto, memoria e attenzione alla dimensione relazionale della cura: “Le Loro Eccellenze – osserva il Segretario di Stato alla Sanità Marco Gatti – hanno voluto rendere omaggio al grande lavoro degli operatori della struttura che accoglie i nostri anziani e assiste quelle persone che hanno delle difficoltà e delle fragilità. E' una struttura, veramente di eccellenza. E' il modo migliore per continuare una vita assolutamente dignitosa”.







