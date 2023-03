La Reggenza in visita al Quartiere delle Milizia I Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, insieme al Segretario agli Esteri, Luca Beccari, incontrano i Corpi volontari

Il picchetto militare rende onore alla Reggenza, accolta dal Segretario agli Esteri, Luca Beccari, e dai vertici delle Milizie, con il Comandante Superiore Corrado Carattoni, che introduce i Capi di Stato alla conoscenza di una istituzione tanto antica, quanto radicata nel presente. Nella storia come nel ruolo attuale, attraverso i luoghi fisici del Quartiere delle Milizie, dalla Sala del Congresso ai locali che accolgono i Corpi nelle diverse articolazioni. Quartiere della Compagnia Uniformata delle Milizie; della Guardia del Consiglio Grande e Generale; della Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria; fino alla Banda Militare, con la visita alla sala prove e all'archivio musicale. L'attenzione del Governo e il riconoscimento dei Corpi volontari nell'intervento del Segretario agli Esteri Luca Beccari: ne ricorda l'agire, non solo legato ai momenti istituzionali - citando per esempio l'impegno durante l'emergenza Covid – in un ruolo che si vuole sempre più di pubblica utilità, affiancando per determinate funzioni i corpi professionali. Annuncia un disegno di riorganizzazione in chiave di efficienza, adeguata ai tempi che cambiano; così come il lavoro sul tema dell'arruolamento, per avvicinare i giovani, laddove “l'adesione ai corpi – riconosce – nasce in primo luogo dallo spirito di servizio del singolo”.

Nel video, l'intervista al Comandante Superiore delle Milizie, Corrado Carattoni

