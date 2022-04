La Reggenza in visita al Tribunale

Le Istituzioni che si incontrano e si ascoltano. Forte il valore istituzionale della vista dei Capi di Stato questa mattina al Tribunale di San Marino, nella sede dei Tavolucci. “Un richiamo ai simboli e ai valori istituzionali dello Stato” e un “riconoscimento per il grande lavoro svolto” ha sottolineato la Reggenza. Presenti il Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini che ha ribadito l'importanza della fattiva collaborazione e dialogo tra i poteri dello stato. Il Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio ha dato anche una visione per il futuro sottolineando la necessità di informatizzare il tribunale, aumentare il personale di cancelleria, carente in rapporto ai magistrati, ed infine cambiare la sede individuando un vero e proprio palazzo di giustizia.

Nel video l'intervista a Massimo Andrea Ugolini, Segretario alla Giustizia e Giovanni Canzio, Dirigente del Tribunale San Marino.