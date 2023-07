La Reggenza in visita alla Casa Vacanze di San Marino a Pinarella di Cervia

Anche quest'anno non manca il tradizionale appuntamento per la Casa Vacanze San Marino a Pinarella di Cervia: la visita dei Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Ad accompagnarli il segretario alla Sanità Mariella Mularoni, il direttore del Dipartimento Socio Sanitario dell'Iss, Pierluigi Arcangeli e il Console del Titano a Ravenna, Marino Forcellini. Accoglienza calorosa riservata ai Capi di Stato dai numerosi giovani presenti. Dopo l'inno nazionale, a fare gli onori di casa la coordinatrice, Rossella Selva che ha ringraziato la Reggenza per la vicinanza mostrata e per il contributo economico fornito, come di consueto, a supporto delle attività della Casa Vacanze, da sempre punto di riferimento del soggiorno estivo di tanti ragazzi, persone con disabilità, anziani e famiglie sammarinesi. I ragazzi hanno omaggiato la Reggenza con doni da loro confezionati. La giornata si è conclusa con la visita della struttura e una cena conviviale tutti assieme.

