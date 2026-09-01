La Reggenza in visita alla colonia di Pinarella I Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva alla Casa vacanze San Marino: al centro il valore sociale e sanitario della struttura

I Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, visitano la colonia estiva di Pinarella di Cervia. In serata l'arrivo alla Casa vacanze San Marino. Erano presenti, tra gli altri, il Segretario di Stato alla Sanità, Massimo Andrea Ugolini, e i rappresentanti delle istituzioni sanitarie della Repubblica. In questo periodo, infatti, la colonia è frequentata dagli anziani che possono, così, godersi un periodo di vacanza con l'estate agli sgoccioli. Un luogo della tradizione che rappresenta anche un "grande progetto", commenta il Segretario alla Sanità. Una struttura che unisce tante generazioni nel solco della socialità. Anche i medici si sono soffermati sul valore socio-sanitario di una struttura come quella di Pinarella.

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