La Reggenza in visita alla sede della Federazione balestrieri sammarinesi

Una visita che cade in un momento delicato, a pochi giorni dai due lutti che hanno colpito la Federazione balestrieri sammarinesi. Ad accogliere i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, alla sede è il vicepresidente Mirco Battazza, che presenta la realtà partendo dalla storia recente, con le sue iconiche figure appena scomparse. Stefano Ugolini ne era il presidente: suo il merito di avere in gara una donna per la prima volta al Palio del 3 settembre. Anche il duro lavoro per restaurare il museo ospitato dalla sede è stato voluto e portato avanti da lui, anche in epoca Covid. Giorgio Massari, già presidente e storico membro, era iscritto da 60 anni. Una delle sue più pregiate balestre fu esposta all'Expo di Dubai, riscuotendo un grande successo. Entrambi balestrieri nel profondo, anche dopo la morte: l'ultimo saluto lo hanno voluto ricevere indossando la divisa della federazione. "La vicinanza delle istituzioni l'abbiamo sempre sentita - commenta Battazza -. In questo momento delicato hanno partecipato al nostro dolore. La visita delle Loro Eccellenze era già programmata. In base anche alle nostre volontà l'attività della Federazione deve continuare, rispettando questo momento, ma non ci possiamo fermare". Poi la storia della Federazione, attraverso le sale del museo. "ll Palio delle balestre, tradizione sul Titano – racconta Battazza - fu fermato nel 1800 e ripreso nel 1956, grazie alla volontà del professor Giuseppe Rossi. Raccontiamo la storia da quell'anno, che segna la nostra rinascita, che viene raccolta nel nostro museo attraverso tutta una serie di cimeli che dimostrano nel tempo quello che abbiamo fatto, portando la nostra tradizione in tutto il mondo".

Nel video l'intervista a Mirco Battazza, vicepresidente Federazione balestrieri sammarinesi